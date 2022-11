Museu abre portas a uma viagem imersiva e interativa pelo mundo da Broadway

Nova Iorque inaugurou uma atração que promete atrair muitos dos turistas que visitam a cidade. O Museu da Broadway abriu portas a 15 de novembro no coração da Times Square. A cidade norte-americana, conhecida pelos musicais, tem agora um espaço de homenagem ao teatro com origem no século XVIII.

São mais de 500 espetáculos, passaram pelos palcos mais famosos do mundo e agora é possível conhecer um pouco da história de cada um. "Fantasma da Ópera", "Rei Leão", “Wicked" e "Chicago" são alguns do mais famosos, alguns em cena há décadas.

Espetáculos que se podem conhecer melhor no novo museu, um espaço dividido me três zonas: a começar pela história do teatro, seguindo para uma viagem no tempo e por fim tudo o que está por trás de cada musical.

Imersivo e interativo, o museu planeia ter eventos especiais além da exposição permanente.

O projeto que acabou por ser também afetado pela pandemia quer agora começar em força. "Demorámos cinco anos a criar este museu", disse à agência Reuters uma das fundadoras, Diane Nicoletti, que explicou também que a instituição pretende contar não só a história do célebre teatro, mas também mostrar o "making of" de cada espetáculo.