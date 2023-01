Ciclone-bomba chega à Califórnia, estado de emergência em São Francisco

Várias regiões estão a sofrer cortes de energia devido à forte tempestade que atingiu todo o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O governador de São Francisco declarou o estado de emergência devido ao novo ciclone-bomba. As últimas horas ficaram marcadas pela chuva e vento fortes.

Há rios a transbordar e estradas intransitáveis. As autoridades pediram aos moradores de uma comunidade no norte da Califórnia para abandonarem as casas devido à possibilidade de inundações.