Os divertidos momentos da vida dos pandas-gigantes num zoo na China

A vida dos pandas-gigantes no parque zoológico na província de Sichuan, no sudoeste da China, pode agora ser vista em tempo real. O canal online iPanda disponibiliza as imagens dos animais nas rotinas diárias e tempos de lazer. Vários momentos divertidos podem ser vistos no iPanda, canal financiado pelo Centro de Conservação e Pesquisa da China para o Panda-Gigante.

Imagens e direto mostraram cenas do quotidiano dos pandas-gigantes que habitam no parque que se dedica à preservação da espécie.

A filmagem está disponível no canal iPanda, que oferece transmissões ao vivo 24 horas por dia da vida diária e das atividades dos pandas nas reservas naturais do sudoeste da China.

No momento em que o trio de pandas foi visto a mastigar bambu e a relaxar num tanque cercada de pedras faz as delícias dos fãs. Um dos pandas parecia ser uma espécie de banhista veterano, a chapinhar na água, parecendo criar um efeito jacuzzi, ao agitar a água com entusiasmo.

O canal iPanda também captou muitos outros momentos divertidos dos filhotes de panda-gigante, com filmagens de uma cria a cair de uma casa na árvore. Outro vídeo mostra um segundo filhote de panda a escorregar por uma ladeira e a rolar desajeitadamente.

De acordo com a agência Reuters, o canal iPanda é apoiado pelo Centro de Conservação e Pesquisa da China para o Panda-Gigante, uma instituição líder mundial na criação e conservação de um dos tesouros nacionais da China.

O centro também estabeleceu uma plataforma global que promove a cooperação internacional e intercâmbios envolvendo 18 parques zoológicos de 16 países e regiões, bem como 39 instituições de criação de animais domésticos e mais de 10 institutos de pesquisa científica.