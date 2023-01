Homem rouba carro-patrulha e é salvo pela polícia segundos antes de ser abalroado por comboio

Toda a perseguição policial que aconteceu este fim de semana ficou registada em vídeo. As câmaras do helicóptero da polícia e dos próprios agentes captaram todo o filme dos acontecimentos, desde o roubo da viatura policial na operação STOP até ao salvamento do assaltante, segundos antes do comboio abalroar a viatura.

De acordo com o Departamento de Polícia de Atlanta, no estado norte-americano da Georgia, o assaltante foi depois identificado como sendo Mickal Parker, autor do roubo do carro-patrulha na madrugada de sábado.

Parker foi levado para a prisão do condado de Fulton, onde se encontra detido, acusado de roubo, fuga às autoridades, condução perigosa, obstrução e danos à propriedade estatal.

Desconhece-se ainda o motivo pelo qual Parker fugiu das autoridades, com recurso ao roubo do carro-patrulha dando origem a uma aparatosa perseguição policial.

O assaltante perdeu o controlo da viatura, despistou-se e o carro foi parar à linha ferroviária. Os agentes em perseguição conseguiram salvar o assaltante, instantes antes de o comboio esmagar a viatura.