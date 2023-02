“A Terra não é só dos humanos”: animais “invadem” o centro de Paris

Estátuas gigantes de animais selvagens foram colocadas na icónica avenida Haussmann, no centro de Paris, numa exposição ao ar livre intitulada “Frágeis gigantes”. O objetivo da obra é chamar a atenção para a vulnerabilidade das espécies e para a partilha da Terra com “cada ser vivo”.

Oito ursos e dois gorilas com quatro metros de altura “invadiram” a famosa avenida parisiense. Da autoria do escultor francês Michel Bassompierre, as estátuas são uma montra dos animais em risco de extinção ou espécies vulneráveis.

“Incomodamos os animais, ocupamos o espaço todo. Parecemos crianças egoístas que não sabem partilhar. A Terra não é só nossa [dos humanos], pertence a cada ser vivo”, afirmou o escultor.

As estátuas estarão em exposição na avenida Haussmann até 31 de março.