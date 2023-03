Milhares de quilos de cuscuz e carne de cinco camelos: a mega refeição cozinhada na Líbia

Foi com um cozinhado de proporções verdadeiramente impressionantes que cidadãos líbios de todo o país se juntaram num festival para celebrar o cuscuz, um dos pratos nacionais da Líbia e um dos mais característicos do Norte de África.

A terceira edição do festival

Em Sábrata, a cerca de 70 quilómetros de Trípoli, centenas de pessoas marcaram presença naquela que foi a terceira edição do festival dedicado ao cuscuz organizado no país.

Juntos em folia, os participantes puderam degustar de um mega prato com quatro metros de diâmetro. Para tal, foi confecionada carne de cinco camelos e, claro está, cuscuz em quantidades impressionantes: foram utilizados 2.500 quilos.

Este é um prato bastante apreciado em várias regiões do planeta, mas no norte de África é especialmente valorizado. Na Líbia é o prato de eleição nas principais festividades que acontecem ao longo do ano.

"Com este dia enviámos mensagens aos governantes da Líbia e aos funcionários da UNESCO, de que o cuscuz tem uma identidade líbia. A Líbia tem uma quota-parte como os restantes países do Magrebe - região africana composta pela Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos e Mauritânia ", disse o chefe da Organização Líbia de Apoio ao Turismo e à Preservação do Património Cultural Intangível, Ali al-Futimi, citado pela agência Reuters.

Como é confecionado o cuscuz na Líbia?

O elemento fundamental desta confeção, que é feito com sêmola de cereais como trigo e milho, é cozido a vapor, juntamente com carne e legumes.