Um cão pastor australiano realizou uma jornada épica de 241 quilómetros pela água gelada do Mar de Bering, que incluiu ser mordido por uma foca ou urso polar, antes de regressar em segurança a sua casa, no Alasca, EUA.

Mandy Iworrigan, dona de Nanuq que mora em Gambell, no Estado norte-americano do Alasca, e a sua família estavam de visita a Savoogna, outra comunidade da Ilha St. Lawrence no Estreito de Bering, no mês passado, quando o pastor australiano desapareceu com outro cão da família, Starlight, noticiou o Anchorage Daily News.

Starlight apareceu algumas semanas depois, mas Nanuq, que significa urso polar em Yupik Siberiano, não foi encontrado.

Cerca de um mês após o desaparecimento de Nanuq, com um ano, algumas pessoas em Wales, na costa oeste do Alasca, 241 quilómetros a nordeste de Savoonga, começaram a publicar fotos nas redes sociais sobre um cão perdido.

"O meu pai mandou-me uma mensagem a dizer: 'Há um cão que se parece com Nanuq em Wales'", contou Iworrigan.

A dona de Nanuq reativou a sua conta no Facebook para confirmar se poderia ser o seu cão desaparecido.

As aventuras concretas durante a odisseia de Nanuq deverão ficar para sempre envolvidas em mistério.

"Não tenho ideia como acabou em Wales. Talvez o gelo se tenha deslocado enquanto estava a caçar", referiu Iworrigan.

"Tenho certeza de que comeu restos de foca ou caçou uma foca. Provavelmente pássaros também. Ele come os nossos alimentos nativos. Ele é esperto", acrescentou.

Iworrigan filmou o feliz reencontro na semana passada, quando o avião pousou na pista em Savoonga.

Exceto uma pata inchada, com grandes marcas de mordida de um animal não identificado, Nanuq goza de boa saúde.