Nova Iorque está a acompanhar uma tendência crescente nos Estados Unidos e que tem sido designada por "curiosidade sóbria". Bares e lojas especializadas na venda de bebidas não alcoólicas estão a atrair cada vez mais clientes na cidade norte-americana, onde muitos assumem ter a pretensão de consumir menos álcool.

O Hekate Café & Elixir Lounge é um bar que se anuncia como "o único bar sóbrio na cidade de Nova Iorque". Hayley e Taylor Boykin, clientes numa noite de sexta-feira, admitiram em entrevista à agência Reuters: “Estamos a tentar beber menos, vimos este bar nas redes sociais e resolvemos experimentar”.

Cerca de 34% dos norte-americanos estão interessados ​​em beber menos bebidas alcoólicas em 2023 e mais de 24% deixaram mesmo de consumir álcool, de acordo com um estudo realizado pela NCSolutions, uma empresa especializada em publicidade e marketing.

Alan Miles, diretor executivo da NCSolutions, observa um crescimento significativo na indústria de bebidas não alcoólicas.

"Cresceu de 10 a 12% ao ano nos últimos três anos, depois do consumo de álcool que teve um pico em 2020, todos sabemos porquê ", disse Alan Miles, em entrevista à Reuters.

“Queria criar o mesmo tipo de comunidade, mas tirar o álcool da equação”

Abby Ehmann, dona do Hekate, inaugurado em setembro de 2022, e do Lucky, um outro bar que serve bebidas alcoólicas do outro lado da rua, também notou uma mudança.

"Os negócios no Hekate têm sido ótimos. Às vezes, ganhamos mais do que no Lucky", disse Abby Ehmann.

"Acho que criei alguns alcoólatras porque adoram o que fazemos (no Lucky), a ponto de virem todos os dias e beberem todos os dias", admitiu.