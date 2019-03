"A questão do tempo contar automaticamente para se progredir na carreira é injusto para os próprios professores"

"O DESTINO ESTAVA MARCADO" PARA O MINISTRO DA EDUCAÇÃO

Uma simples foto de Tiago Brandão Rodrigues enquanto criança foi o mote para a abertura do espaço de opinião no Jornal da Noite.

Manuela Moura Guedes encontrou uma fotografia num artigo do jornal Observador, que a leva a dizer que desde sempre, mesmo sem ter noção disso, o ministro da Educação sabia que precisava de aprender uns golpes de Karaté.

"ERA ALTURA PARA OS PROFESSORES DESISTIREM E O GOVERNO TOMAR UMA DECISÃO"

O braço de ferro entre os professores e o Governo mantém-se. Mesmo depois de uma reunião, obrigatória pela decisão da Assembleia da República na aprovação do Orçamento do Estado deste ano. Contudo, como comenta Manuela Moura Guedes, era apenas "uma questão de tempo" até ficar tudo como já estava.

No Jornal da Noite, A Procuradora não esqueceu as avaliações dos professores: "há uns que por mérito merecem avançar e outros que não merecem. Serem catalogados da mesma forma é injusto".

Manuela Moura Guedes explica porque não entende como é que os professores querem recuperar da crise em regime de exceção, comparativamente com todos os outros profissionais portugueses.

"APESAR DO PRIMEIRO-MINISTRO TER REPETIDO QUE CONTRIBUINTES NÃO IAM PAGAR, LÁ VAI O CONTRIBUINTE PAGAR"



31 de março de 2017, conferência de imprensa de António Costa e Mário Centeno para anunciar a venda do Novo Banco. O primeiro-ministro disse: "não há encargos para os contribuintes".

A Procuradora recupera as declarações do chefe do Executivo numa altura em que se sabe que o Novo Banco precisa de mais dinheiro. Onde está a conta certa da palavra dada? Manuela Moura Guedes deixa um conselho aos políticos: "Políticos têm de ter muito cuidado quando dizem que não se vai pagar mais porque portugueses estão muito fartos disto"

No espaço de comentário, à segunda-feira no Jornal da Noite, o "senhor mau que deu conta disto tudo" também não escapa à análise.

SEMPRE NOVOS, SEMPRE OS MESMOS, SEMPRE EM FAMÍLIA

O PS enche o peito para destacar a renovação da lista de candidatos às próximas Eleições Europeias. Pedro Marques, o cabeça de lista escolhido por António Costa, dispara as palavras já na guerra da campanha com os adversários.

Manuela Moura Guedes só entende o argumento da novidade, se não existir mais nenhum argumento para destacar. No Jornal da Noite, A Procuradora aproveita esta grata sensação de diferença do PS para recordar que, no Governo, alguns dos governantes são os chamados "sempre novos". Porque mudam os governos socialistas mas há alguns que são sempre escolhidos.

António Costa, Augusto Santos Silva, Vieira da Silva e Eduardo Cabrita são ministros agora mas já estiveram em Governos de António Guterres e de José Sócrates. Mas há mais atuais governantes que já disseram "sim, senhor primeiro-ministro" a outra pessoa.

"(JUIZ NETO DE MOURA) NÃO TERÁ NA SUA VIDA CONJUGAL ALGUM PROBLEMA QUE JUSTIFIQUE ISTO?"

As decisões e as palavras do juiz desembargador Neto de Moura provocam muitas dúvidas e perguntas a Manuela Moura Guedes. Depois dos acórdãos em casos de violência doméstica, são agora as queixas que vai fazer contra várias pessoas, por alegada ofensa à sua honra e dignidade.

O que faz o homem que já classificou de "histeria da opinião pública", nos comentários aos acórdãos que assinou, "não precisaria de ir a um psicólogo?"

O DESAFIO À CLARA DE SOUSA: "PROPONHO QUE FAÇAMOS A CIMEIRA AQUI!"

Embalada pelo espírito do Carnaval, Manuela Moura Guedes desafiou Clara de Sousa a recriar a cimeira entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder da Coreia do Norte. Ambas usaram máscaras dos líderes mundiais.