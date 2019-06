"A credebilidade de Moro é posta em causa no plano externo"

O julgamento que pode libertar Lula da Silva foi adiado duas semanas. À beira de uma crise institucional, Sérgio Moro vai depor no Senado para explicar as mensagens que colocam a imparcialidade da operação Lava Jato em causa. Jair Bolsonaro mantem-se em silêncio. O jornalista Rui Cardoso esteve na Edição da Manhã para a análise à situação que se vive no Brasil.