Cecília Meireles realça papel da comissão de inquérito para dar a conhecer as dívidas de Berardo

O Tribunal da Comarca de Lisboa arrestou dois apartamentos no valor de 4 milhões de euros a Joe Berardo. O arresto foi feito a pedido da Caixa Geral de Depósitos e só foi possível graças a uma figura jurídica raramente utilizada pelos tribunais e que pode permitir outros arrestos a Berardo. Cecília Meireles do CDS-PP diz que a comissão de inquérito à CGD serviu, pelo menos, para trazer à ribalta as elevadas dívidas do comendador.