"O professor António Costa decidiu dar um ralhete em público ao aluno Mário Centeno"

O Conselho de Ministros aprovou este sábado a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, que será entregue no Parlamento na próxima segunda-feira. Fonte do Governo admitiu à SIC que está em cima da mesa um aumento extraordinário das pensões, mínimo de 10 euros, mas apenas na especialidade. José Gomes Ferreira faz a análise do que se sabe sobre a proposta de OE e comenta os últimos desenvolvimentos das alegadas divergências entre ministros, incluindo entre o próprio primeiro-ministro e Mário Centeno.