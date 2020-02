Queixas do Benfica sobre a arbitragem no clássico em debate no programa "O Dia Seguinte"

Os comentadores do programa "O Dia Seguinte" fizeram o rescaldo do clássico do Dragão. Paulo Baldaia diz que os "encarnados" estão a tentar condicionar a arbitragem, já Vasco Mendonça diz que o Benfica foi prejudicado no jogo com o FC Porto.