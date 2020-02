Luís Marques Mendes antecipou este domingo, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, que está praticamente fechada a venda do capital privado da TAP a uma grande companhia europeia.

O comentador da SIC afirmou que falta apenas decidir se a venda do consórcio privado liderado por David Neeleman será total ou parcial.

