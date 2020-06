"A partir de agora António Costa vai mandar muito bem no ministro das Finanças"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o estado da pandemia de Covid-19, o controlo sanitário nos aeroportos, a saída de Mário Centeno do Governo e o novo ministro das Finanças, o Orçamento Suplementar e as últimas notícias sobre estátuas vandalizadas.