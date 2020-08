"Num segundo surto já não vai haver clima de união nacional"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, as eleições do Benfica, a polémica entrevista da Ministra da Solidariedade sobre o lar de Reguengos de Monsaraz, o estado da pandemia, a possível segunda vaga, as ameaças racistas a deputados e ativistas e os vetos de Marcelo Rebelo de Sousa.