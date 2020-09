Especial de Informação - O julgamento de Rui Pinto

O julgamento de Rui Pinto começa esta sexta-feira.

Segundo a acusação, entre 2015 e 2019 Rui Pinto invadiu a Procuradoria-Geral da República, a sociedade de advogados PLMJ, o Sporting, a Federação Portuguesa de Futebol e o fundo de investimento Doyen, do qual - diz o Ministério Público - terá tentando extorquir entre 500 mil e um milhão de euros.

Para analisar o tema, foram convidados do especial de informação da SIC Notícias o advogado Paulo Sá e Cunha, o Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Ramos Soares, o ex-presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Rui Cardoso e o Presidente Associação de Transparência e Integridade, João Paulo Batalha.