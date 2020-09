“TEMOS DE PERCEBER O PORQUÊ DO PRIMEIRO-MINISTRO APOIAR LUÍS FILIPE VIEIRA”

O apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira nas eleições do Benfica foi analisado no Tempo Extra desta semana. Rui Santos critica a ação do primeiro-ministro, dizendo que é “uma derrota para quem acredita na dignidade do Estado”. O comentador da SIC relembra que “Luís FIlipe Vieira é um dos principais devedores da banca”.

