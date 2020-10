“Os eleitores acreditam que durante o mandato o vice-presidente pode ter que suceder”

Os candidatos a vice-Presidente dos Estados Unidos encontram-se esta quarta-feira para um debate único, no estado do Utah, onde estarão em cima da mesa temas como a pandemia, o sistema de saúde ObamaCare e as tensões raciais.

Para Ricardo Costa, este é um dos debates de candidatos à vice-presidência mais importante de sempre. Isto porque, dada a idade de Trump e Biden, os eleitores norte-americanos acreditam que durante o mandato o vice-presidente pode ter que suceder ao Presidente.

Para além disso, pelo desconhecimento sobre se os restantes debates se vão realizar. Segundo Ricardo Costa, embora Donald Trump diga que está bem, se no dia 15 – data do segundo debate presidencial – continuar a testar positivo, não poderá estar presente.