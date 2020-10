Pence vs. Harris: "O elefante na sala foi o primeiro debate"

O especialista em Assuntos Internacionais começa por dizer que os candidatos estiveram "bem no papel que tinham de desempenhar", destacando as intervenções de Kamala Harris, que diz ter assumido um papel vigoroso ao atacar os pontos francos da administração de Donald Trump e ao criticar as interrupções do adversário.

Germano Almeida termina dizendo que o "elefante na sala" foi o primeiro debate, com a moderadora sempre a alertar os dois candidatos para o tempo a cumprir.

Ricardo Costa defende que Mike Pence fez um debate "muito melhor" do que Donald Trump, mas que não acredita que este tenha sido um momento de viragem na campanha.

Veja aqui os momentos-chaves deste debate.