Sessão de Cinema: “Maverick”

Ciclicamente, todos nós, cinéfilos, relançamos uma interrogação nostálgica: afinal, quando é que o “western”, o mais clássico dos clássicos géneros de aventuras, vai regressar?

Em boa verdade, as aventuras do velho Oeste americano nunca desapareceram. Mas é um facto que, a partir da década de 1960, se tornaram muito mais irregulares, deixando de figurar entre os modelos de eleição da produção de Hollywood. Já nos anos 90, mais precisamente em 1994, “Maverick”, agora disponível nos circuitos virtuais, é uma das excepções que vale a pena recordar.

Aqui encontramos James Garner (1928-2014), precisamente um veterano das aventuras clássicas, contracenando com aquele que pode ser considerado um dos seus herdeiros directos: Mel Gibson. Porventura mais inesperada, mas sempre brilhante, é a presença de uma actriz como Jodie Foster, na altura já consagrada com dois Óscares, por “Os Acusados” (1988) e “O Silêncio dos Inocentes” (1991).

O trio surge envolvido numa série de golpadas mais ou menos bem sucedidas, envolvendo os dinheiros de um torneio de poker… Dito de outro modo: a evocação dos cenários tradicionais do “western”, em particular dos emblemáticos “saloons”, é tratada de forma algo paródica, transformando “Maverick” numa deliciosa comédia, quase burlesca.

A realização pertence a Richard Donner, também ele um especialista nestas aventuras em que as acções mais espectaculares se cruzam sempre com um contagiante humor. Afinal de contas, ele foi também uma figura fundamental no retorno cinematográfico dos super-heróis, tendo assinado em 1978 o emblemático “Superman - o Filme”, com Christopher Reeve.

