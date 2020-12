2021 tem mesmo de ser um ano de recomeço

Um ano em que devemos (tentar) deixar para trás as diabruras inesperadas de uma pandemia insidiosa, que nos trouxe recordações amargas e consequências devastadoras.

Da minha parte - e da parte do "Projeto Kickoff", a menina dos meus olhos - a ambição é grande e o desejo de fazer mais e melhor imensuráveis.

O que espero, quero e desejo, a todos os níveis? Bem... espero voltar a ver adeptos a encher estádios de futebol e os miúdos a regressar ao que mais gostam, ao desporto de formação.

Espero que a vida normalize para todos, com a ajuda de todos, dentro do possível.

Espero que o processo de vacinação seja o princípio do fim deste maldito coronavírus.

Espero que a humanidade tenha aprendido com esta dura de lição, nomeadamente no que diz respeito a assimilar aqueles que são os valores mais importantes de vida: solidariedade, altruísmo, bondade e genuinidade. Os tempos são convidativos a condutas desviantes e é preciso que sejamos intrinsecamente sérios, honestos e verdadeiros. Se não for assim, não vale a pena ser gente.

Profissionalmente, espero que o Kickoff continue a percorrer o seu caminho, de forma humilde e dedicada, continuando a criar conteúdos regulares para o site, Canal YouTube e Páginas Oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Caminhamos a passos largos para os 300.000 e queremos ser ainda mais. Mas só vale a pena sermos mais se formos bons. Se estivermos orientados no rumo certo: o da compreensão e tolerância do jogo e das suas regras, dos seus acertos e erros, das suas virtudes e deferido, sem fanatismos nem clubismos exacerbados.

O Kickoff é um projeto criado para acrescentar valor de forma transparente e verdadeira. Não é nem nunca será arma de arremesso para incendiar.

Espero também manter-me fiel à função de "Embaixador da Ética Desportiva" (do PNED/IPDJ), contribuindo ativamente para um desporto mais saudável, justo e ético. Tentarei continuar a estar na linha da frente ao combate a todo e qualquer tipo de comportamento violento, xenófobo, racista ou criminoso. No futebol como na vida, tem que haver seriedade, lealdade e transparência.

Espero ainda continuar a fazer, nos meus locais de trabalho (sejam eles quais forem) os esclarecimentos técnicos que se impuseram, nunca esquecendo que não sou dono da verdade e que o jogo não é uma realidade matemática.

Na prática, o que pretendo mesmo, com toda a sinceridade, é que tenhamos todos mais conhecimento, saber e informação do que temos. Pretendo que sejamos mais educados e tolerantes, mais racionais que emociais. É importante viver as coisas com efervescência, mas é terrível deixar que a insanidade temporária leve pessoas boas a fazerem coisas terríveis.

Gostava que não se esqueçam da velha máxima "La Palisse": o futebol é a coisa mais importante... das coisas menos importantes das nossas vidas.

Tenham um ano fantástico.