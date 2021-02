Por isso, porque não aproveitar as ondas naturais do vírus e fazer as eleições autárquicas o mais cedo que a lei permitir? Logo em setembro, por exemplo.

Porquê adiar 2 ou 3 meses para novembro ou dezembro ou mesmo, como já vi proposto, adiar 6 meses, lá para o fim do inverno? Todos nos lembramos da polémica em torno da campanha eleitoral destas presidenciais.

Queremos outra campanha eleitoral em pleno outono-inverno? Não seria melhor ter uma campanha eleitoral autárquica em pleno verão?

Os milhares de candidatos em mais de três centenas de concelhos, no continente e nas ilhas, estariam eleitos e empossados no início do outono, prontos para trabalhar em prol das suas populações, quando o vírus aproveitar a descida das temperaturas para tentar mais uma vaga.

Se as eleições autárquicas podem, legalmente, ser marcadas a partir da segunda quinzena de setembro, porque não aproveitar a primeira oportunidade, Senhor Presidente?