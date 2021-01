Presidente da República testa positivo à covid-19. "A campanha pode em teoria acabar"

Marcelo Rebelo de Sousa teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a agenda para os próximos dias.

"A campanha pode em teoria acabar", começa por dizer Ricardo Costa em análise na SIC Notícias.

Ricardo Costa considerou que "os candidatos vão ficar nas mãos da Direção-Geral da Saúde", porque o Presidente da República esteve em contacto com todos nos debates televisivos.

Em análise na SIC Notícias fala em "efeito em cadeia", recordado alguns dos debates e encontros que Marcelo Rebelo de Sousa teve durante os últimos dias.

"Neste momento ninguém sabe qual foi a origem do caso positivo do Presidente, ou seja não se sabe se há uma ligação com um assessor de impresa, que não está desde quarta-feira, ou se é alguma coisa posterior."