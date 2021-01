Louçã: "Ninguém vai festejar à esquerda"

O comentador da SIC Francisco Louçã considera que "ninguém vai festejar à esquerda" os resultados das eleições presidenciais. As projeções apontam para a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa com mais de 60% dos votos.

Louçã diz que os três candidatos da esquerda saem derrotadas eleições deste domingo.

"António Costa sai bem destas eleições porque apoia Marcelo, indiretamente, porque Ana Gomes deixou-se aparecer no fim da campanha eleitoral como instrumento de uma luta interna do Partido Socialista a favor de Pedo Nuno Santos (...) e porque os partidos com os quais discute no Parlamento, nomeadamente PCP e Bloco de Esquerda, saem enfraquecidos deste resultado eleitoral", afirmou.