A opinião de Ana Gomes: lições da Operação Marquês

No habitual espaço de comentário, aos domingos, Ana Gomes abordou a Operação Marquês, o manifesto a favor da abertura das patentes das vacinas, a polémica do caso ‘sofagate’, a recomendação do FMI para impostos mais elevados às empresas e aos cidadãos com maiores rendimentos e Espanha "passa a perna" a Portugal nas relações com Angola.