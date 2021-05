O jogo deste sábado do Sporting com o Nacional, a arbitragem em Portugal, as agressões a um repórter de imagem em Moreira de Cónegos e as últimas jornadas campeonato foram os temas em análise.

Amorim não assume candidatura ao título

Depois da vitória deste sábado do Sporting, frente a Nacional, Rúben Amorim continuou a dizer que o Sporting ainda não é candidato ao título.

Rui Santos considera que o treinador está a ser inteligente e coerente no seu discurso e que isso pode levar a equipa a ganhar pontos.

"Estamos num campeonato muito condicionado pelas questões relacionadas com a pandemia. E eu continuo a achar que não há uma equipa muito sólida e muito segura. E acho que o Sporting não é exemplo de uma equipa extremamente sólida", afirma.

Mas o comentador da SIC sublinha que, tendo em conta os resultados que tem vindo a apresentar e somadas as vitórias ao longo da competição, "é o grande favorito à conquista do campeonato".

A arbitragem do Sporting-Nacional

O treinador do Nacional da Madeira, Manuel Machado, criticou a arbitragem e chegou mesmo a dizer: "uns são filhos de um Deus grande e outros de um Deus menor", referindo-se ao que aconteceu no Estádio de Alvalade.

Duarte Gomes considera que o jogo não teve uma boa arbitragem.

"Apesar de ter tido boas decisões em lances importantes, o número de decisões erradas e com impacto eventual no resultado foram várias. Eu tenho um respeito enorme por Manuel Machado, e respeito a sua opinião, mas neste caso não concordo em absoluto. Se houve equipa que foi desportivamente lesada foi o Sporting".

O comentador da SIC diz que o jogo devia ter tido mais expulsões, "houve vários erros e não foi de facto uma arbitragem feliz".