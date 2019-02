Há 191 pedreiras em risco de colapso

Em todo o país há centenas de pedreiras em estado crítico. A lista negra é revelada na edição de hoje do jornal Expresso e dá conta de 191 casos de norte a sul que não cumprem os parâmetros mínimos de segurança exigidos. As zonas com mais casos identificados são o Alto Minho, logo depois a faixa litoral entre Coimbra e as Serras de Aire e Candeeiros, sem esquecer naturalmente o Alentejo com destaque para a zona de Vila Viçosa e Borba. Há mesmo casos de estruturas que estão em risco de colapso e que precisam de intervenção urgente. As empresas detentoras das pedreiras estão agora obrigadas a garantir as condições de segurança. Caso não o façam poderão incorrer no crime de desobediência.