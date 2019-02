“Contribuições não vieram de grupos de interesse” garante bastonária dos enfermeiros

A Bastonária da Ordem dos Enfermeiros garante que as contribuições financeiras para suportar a greve cirúrgica não vieram de grupos de interesses. Perante a investigação da ASAE, Ana Rita Cavaco diz que é favorável a que os dados sejam revelados se é isso que está na lei. Em entrevista à TSF e ao Diário de Notícias, a bastonária refere ainda que, apesar da tensão com o Governo, está disposta a sentar-se à mesa com António Costa.