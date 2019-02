Conselho Estratégico do PSD com Rio, Rangel e Moedas

O início dos trabalhos da Convenção do Conselho Estratégico Nacional (CEN), que irá decorrer em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, está marcado para as 09:30, hora em que arrancarão -- em simultâneo e à porta fechada - as reuniões das 16 secções temáticas do CEN e outra com membros da comissão de reforma do sistema político, eleitoral e estatutos do partido, presidida pelo ex-líder da JSD Pedro Rodrigues.

O cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio, Paulo Rangel, irá participar como convidado na secção de Assuntos Europeus, tal como o eurodeputado José Manuel Fernandes.

O general Pinto Ramalho, antigo chefe do Estado-Maior do Exército, participará na secção de Defesa, havendo ainda entre os convidados personalidades de outros partidos, casos do socialista Vítor Ramalho, secretário-geral da União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa (UCCLA), na área das Relações Externas, ou do ex-líder do CDS-PP Ribeiro e Castro.

À tarde, realiza-se o debate "Portugal Hoje e Amanhã", moderado por Filipa Roseta, em que participarão os ex-ministros Miguel Cadilhe (que ocupou a pasta das Finanças nos governos de Cavaco Silva) e Daniel Bessa (da Economia com António Guterres), a investigadora e ex-deputada Helena Freitas (que já colaborou com o atual Governo como coordenadora da Unidade de Missão para o Interior, funções que deixou após os incêndios de Pedrógão Grande) e a economista e antiga secretária de Estado da Segurança Social de Durão Barroso Margarida Corrêa de Aguiar.

Na sessão de encerramento, prevista para as 18:00, intervirão o presidente do CEN, David Justino (também 'vice' do partido), o Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, e o presidente do PSD, Rui Rio.

O CEN foi lançado em março do ano passado pela direção de Rui Rio e, segundo a página do partido, define-se como "um órgão de aconselhamento de questões nacionais, tem uma natureza consultiva e funciona junto do presidente da Comissão Política Nacional".

Na altura, foi apontado como missão deste órgão preparar o programa eleitoral do PSD, através da elaboração de documentos nas várias secções temáticas.

Em declarações à Lusa, a propósito da reunião de sábado, o vice-presidente do PSD David Justino salienta que "o CEN não é só o grupo de sábios" que dirige as secções, daí serem esperados cerca de 1.500 participantes em Santa Maria da Feira, dos quais 800 a mil já têm participação regular neste órgão.

Lusa