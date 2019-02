Pedro Marques aponta o dedo às "cassandras da direita"

Pedro Marques lançou-se na campanha a puxar dos galões como ministro do Planeamento. Depois de António Costa o ter apresentado como cabeça de lista do PS às europeias, garantiu que Portugal é o país europeu com melhor execução de fundos comunitários. Também não faltaram ataques à direita, e em particular ao adversário mais direto, Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD.