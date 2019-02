Remodelação no Governo: quem entra e quem sai

A remodelação no Governo foi aceite por Marcelo Rebelo de Sousa e pode ser consultada na íntegra no site da Presidência da República.

Com o anúncio de Pedro Marques como cabeça de lista do PS às europeias e a saída de Maria Manuel Leitão Marques, há três secretários de Estado que passam a ministros.

Pedro Nuno Santos vai ser ministro das Infraestruturas e passa a ter a pasta da Habitação que transita do ambiente. Depois, Nelson de Sousa será ministro do Planeamento e Mariana Vieira da Silva ministra da Presidência e da Modernização Administrativa.

As alterações provocam a entrada para o Governo de Duarte Cordeiro, número dois de Fernando Medina na Câmara de Lisboa. Vai ser Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Ana Pinho mantém-se Secretária de Estado da Habitação, mas agora no Ministério das Infraestruturas.

Com Pedro Nuno Santos, entram para o Governo Jorge Moreno Delgado, Presidente da Metro do Porto e Alberto Souto, antigo Presidente da Anacom e administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos.

Já a área do Planeamento tem uma nova Secretária de Estado, Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes será Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

A tomada de posse deverá ser esta segunda-feira, às 15:00, em Belém.