A Lua vai estar hoje maior e mais brilhante

A partir do momento em que aparecer no horizonte, a Lua estará à distância mais próxima da Terra (perigeu): a "apenas" 356 761 quilómetros de distância o que fará com que pareça maior que o habitual.

oal.ul.pt

O melhor momento para ver a Lua

A melhor ocasião para observar a Super Lua é no momento em que está perto do horizonte.

"Para um observador, a Lua parece maior quando está perto do horizonte e quando aparece por entre edifícios ou árvores. No dia 19 de fevereiro, este facto vai tornar aparentemente a Lua cheia ainda maior do que já é, até 14% maior e 30% mais brilhante", segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Em Lisboa pelas 18h17

Porto pelas 18h10

Funchal pelas 18h58

Ponta Delgada pelas 18h28

Esta é a segunda Super Lua do ano, sendo a última de 2019 a 21 de março