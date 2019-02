Morreu Arnaldo Matos, fundador do MRPP

Advogado e ativista político, Arnaldo Matos era natural de Santa Cruz, na ilha da Madeira.

Foi fundador e dirigente do PCTP-MRPP na década de 1970 e continuava ligado ao partido apesar de já não desempenhar qualquer cargo.

Em comunicado enviado às redações, o PCTP/MRPP destaca o seu fundador como "um incansável combatente marxista que dedicou toda a vida ao serviço da classe operária e a lutar pela revolução comunista e por uma sociedade sem classes".

"A sua obra e o seu exemplo de grande e intrépido dirigente comunista que foi perdurarão para sempre na memória da maioria dos trabalhadores portugueses e constituirão um guia na luta do proletariado revolucionário e dos comunistas pelo derrube do capitalismo e pela instauração do modo de produção comunista e de uma sociedade de iguais", acrescenta a nota.