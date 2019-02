Quase metade dos jovens encontra-se com estranhos que conhece na Net

Quase metade dos jovens encontra-se com estranhos que conhece na Internet. Este é um dos resultados do estudo "EU Kids Online", que estima mesmo que 79% fiquem satisfeitos com esses encontros. O relatório conclui também que um quarto dos adolescentes e pré-adolescentes portugueses recebeu mensagens de cariz sexual no último ano. A análise da Universidade Nova de Lisboa divulga ainda que um terço dos jovens entre os 9 e os 17 anos já acederam a sites sobre suicídio.