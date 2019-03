De fora das escolhas do PS na corrida para as europeias ficou Maria João Rodrigues. A eurodeputada queria continuar em Estrasburgo mas António Costa não conta com ela. Em causa esteve o facto de a atual eurodeputada estar a ser investigada num processo interno de alegado assédio laboral a uma assessora do seu gabinete em Bruxelas.

Pedro marques, cabeça de lista foi questionado sobre isso mas preferiu referir apenas a palavra renovação