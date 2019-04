Reclusos voltam a divulgar no Facebook imagens de uma festa na cadeia

Há mais um caso de uma festa no interior de uma cadeia, transmitida em direto nas redes sociais. Desta vez no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Sintra. A Direção Geral dos Serviços Prisionais já identificou os envolvidos e garante que serão sancionados.