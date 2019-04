Discurso de Costa no 46.º aniversário do PS interrompido por jovens ativistas

Um grupo de manifestantes interrompeu bruscamente um discurso de António Costa, no 46.º aniversário do partido, na antiga Feira Internacional de Lisboa (FIL), em Lisboa O secretário-geral socialista apelava à mobilização dos eleitores para uma grande vitória nas europeias, quando o palco foi invadido por opositores à construção do novo aeroporto do Montijo.