O CDS adiantou-se em relação ao PSD e anunciou esta manhã que só votará favoravelmente o diploma aprovado na Comissão Parlamentar de Educação, se for acompanhado de uma norma com condições: o pagamento aos professores, defendem os centristas, só será feito se estiver garantida a sustentabilidade financeira, a negociação de carreiras e do modelo de avaliações.