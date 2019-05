Dos 700 mil portugueses com asma 300 mil não têm a doença controlada

Mais de 700 mil portugueses têm asma, sendo que 300 mil não têm a sua doença controlada e passam por crises de dificuldade respiratória.

Os dados são divulgados pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica e pela Associação Portuguesa dos Asmáticos na véspera do Dia Mundial da Asma, que se assinala na terça-feira.

O imunologista Mário Morais de Almeida, presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos, explicou à agência Lusa que mais de um milhão de pessoas em Portugal tem um diagnóstico de asma, mas são cerca de 700 mil os que têm a asma ativa, tendo queixas no último ano ou fazendo tratamento preventivo.

"Quase só metade dos doentes com asma em Portugal tem a asma controlada. E estamos a falar de controlo nos vários estádios da doença, é transversal, tanto nas pessoas com asmas mais ligeiras como com asmas mais graves", afirmou.