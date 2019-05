Abelhas em risco de extinção 

Entre um milhão de espécies em risco de extinção, referenciadas pela ONU, estão as abelhas responsáveis por uma boa parte do que comemos, graças à polinização da flora. A utilização de pesticidas, as alterações climáticas e as espécies invasoras são ameaças à vida das abelhas, mas a apicultura tem ajudado a manter as espécies melíferas.