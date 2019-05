Marcelo junta-se aos Presidentes da UE para apelar ao voto nas europeias

No texto publicado em vários jornais europeus, os líderes subscritores concordam que " A Europa é a melhor ideia que alguma vez tivemos ". Marcelo rebelo de Sousa junta-se a mais 20 presidentes de estados-membros da União Europeia para enumerar os motivos que devem levar os eleitores às urnas no fim do mês. Lembram que nestes meses, mais do que nunca, a União Europeia enfrenta grandes desafios.