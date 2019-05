Paulo Rangel acredita que a crise dos professores não vai penalizar a campanha do PSD para as europeias. No distrito de Leiria, a dois dias do arranque oficial da campanha, o cabeça-de-lista social-democrata respondeu a António Costa que diz que o PS tem um candidato que faz política no terreno em vez de política espetáculo.

Rangel diz que a última semana provou que se há especialista em dar espetáculo é António Costa.