Marcelo faz aterragem inédita no Príncipe

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, protagonizou hoje um momento inédito, quando o avião em que viajava foi o primeiro a aterrar de noite no aeroporto na ilha do Príncipe.



O avião da Força Aérea Portuguesa aterrou no aeroporto da ilha do Príncipe às 18:35 (19:35 em Lisboa), quando já era de noite, tendo Marcelo Rebelo de Sousa sido recebido pelo seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, pelo primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, e pelo presidente do Governo Regional do Príncipe, José Cardoso Cassandra.



"Significa uma homenagem num momento que é um momento universal, 100 anos depois da primeira confirmação de uma tese que revolucionou a ciência e a vida do mundo", disse o chefe de Estado português, referindo-se às celebrações dos 100 anos - que se assinalam na quarta-feira - da comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, que foi possível validar através de um eclipse solar total na ilha do Príncipe e na cidade brasileira do Sobral, Ceará.



Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que esta visita é também "uma homenagem naturalmente ao Príncipe e ao povo irmão e ao país irmão de São Tomé e Príncipe, mostrando que Portugal nestes momentos está sempre presente".



Portugal "até consegue - parece impossível - uma aterragem nunca vista, à noite, em condições, penso, que inéditas aqui no Príncipe", acrescentou. Esta deslocação à região autónoma do Príncipe "é uma promessa que foi feita e que foi cumprida".



"Disse ao Presidente Evaristo, eu prometi, eu cumpro e aqui estou a cumprir em nome de todos os portugueses", declarou.



Ao seu lado, o chefe de Estado são-tomense acrescentou: "Uma promessa feita na visita oficial" de Marcelo Rebelo de Sousa a São Tomé e Príncipe, que decorreu em fevereiro de 2018.

