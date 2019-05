O Parlamento vai decidir nas próximas horas como é que vai permitir o acesso à lista de devedores da banca, que já está na posse do presidente da Assembleia da República.

A lista vai ser divulgada, de forma parcial, esta tarde no site do Banco de Portugal. De fora, para já, ficam as informações que estão sob sigilo bancário, como explicou o secretário da mesa do Parlamento, Duarte Pacheco.