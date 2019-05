Detidos presidente do IPO do Porto, dois autarcas de Santo Tirso e de Barcelos e uma empresária

Os presidentes das Câmaras Municipais de Santo Tirso e de Barcelos, bem como o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto e uma empresária foram detidos, esta manhã, pela Polícia Judiciária, no âmbito da operação Teia.

A empresária é Manuela Couto, mulher do socialista Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso.

É proprietária de uma empresa de organização de eventos e suspeita de ter beneficiado de ajustes diretos da autarquia.

No âmbito da operação Teia foram realizadas dez buscas domiciliárias e não domiciliárias em autarquias, entidades públicas e empresas, nas zonas do Porto, Santo Tirso, Barcelos e Matosinhos.

Os quatro detidos no âmbito da operação Teia vão ser ouvidos por um juiz de instrução criminal.

Envolveram dezenas de elementos da Polícia Judiciária, como investigadores, peritos informáticos, peritos financeiros e contabilísticos.

Quatro pessoas foram detidas. São suspeitas de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio no âmbito de contratação pública.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, o esquema envolvia uma ação concertada de "autarcas e organismos públicos, de viciação de concursos e de ajuste direto com o objetivo de favorecer determinadas empresas “com vista à satisfação de interesses de natureza particular”.

Imagem CM Barcelos

Imagem WGC.PT

Operação Éter

Manuela Couto, a mulher do autarca de Santo Tirso, já tinha sido constituída arguida, o ano passado, no âmbito de uma investigação relacionada com o Turismo do Norte, com o nome de código Éter.

Em causa estão ajustes diretos que ultrapassaram os 5 milhões de euros.

Nesta operação foram detidas cinco pessoas: Melchior Moreira, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Isabel Castro, diretora operacional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Gabriela Escobar, jurista daquela entidade, Manuela Couto, administradora da W Global Communication (antiga Mediana), e José Agostinho, da firma Tomi World, de Viseu.