Rio descarta responsabilidade na derrota do PSD nas europeias

Rui Rio descarta qualquer responsabilidade na derrota do PSD nas eleições europeias.

Numa reunião com os líderes das distritais, Rio terá apresentado três razões para o desaire eleitoral: a instabilidade interna e os críticos do partido, o discurso excessivamente violento de Paulo Rangel contra o Governo e o papel da comunicação social na crise dos professores.

Neste último ponto, de acordo com fontes presentes no encontro citadas pelo Expresso, o presidente do PSD diz ter tido sempre uma posição clara. O problema terá sido a ampla reprodução daquilo que diz ser uma mentira do Governo.