Marcelo fala em "período histórico" e sugere delegação marfinense na Web Summit

O Presidente da República considerou esta quinta-feira que Portugal e a Costa do Marfim vivem "um período histórico" de estreitamento de relações e sugeriu que uma delegação marfinense participe na próxima edição da Web Summit.

"Temos a sensação de viver um período histórico, não é apenas um instante, é um período", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no encerramento de um Fórum Económico Luso-Marfinense, num hotel de Abidjan, durante a sua visita de Estado à Costa do Marfim.

Na sua intervenção, feita em francês, na presença do vice-presidente da Costa do Marfim, Daniel Kablan Duncan, o chefe de Estado destacou o acordo bilateral "muito importante" sobre "a promoção e a proteção recíproca de investimentos" assinado hoje numa cerimónia no Palácio Presidencial em Abidjan, mais tarde do que o previsto.

"Connosco não há problemas insolúveis. O que parecia insolúvel às 12:00 estava decidido às 14:30. É notável. É uma nova fase de uma muito longa amizade", disse, considerando que "esta visita de Estado não seria o mesmo sem esse acordo".

Sobre o atual estado das relações comerciais, referiu que a evolução dos dois países em termos económicos "é favorável" e que isso "permitiu uma forte convergência".

Dirigindo-se aos empresários e autoridades da Costa do Marfim presentes neste fórum, sugeriu:

"Precisam ir à nossa Web Summit, a nossa cimeira digital, com uma delegação costa-marfinense, em setembro próximo. Porque não, pensando na juventude?".

Lusa