Armando Vara já chegou ao Parlamento para ser ouvido pela segunda vez na comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos.

O ex-administrador do banco público chegou numa carrinha celular. Armando Vara está a cumprir uma pena de cinco anos no Estabelecimento Prisional de Évora, no âmbito do processo Face Oculta.

A audição está marcada para as 14:30. O ex-ministro tentou responder por escrito, mas os deputados recusaram e querem ouvi-lo pessoalmente.