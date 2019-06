Forças Armadas ajudam na vigilância aos incêndios devido ao calor

Patrulhas das Forças Armadas, num total de 84 militares, 60 do Exército e 24 da Marinha, vão reforçar a vigilância contra incêndios entre hoje e segunda-feira, devido à previsão de subida das temperaturas, anunciou o Estado Maior.

Os militares, distribuídos por 21 patrulhas, vão percorrer sete distritos de Portugal continental, em ações de apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da ANEPC ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, com o objetivo de incrementar as ações de prevenção um pouco por todo o país, com especial incidência nos distritos de Beja, Bragança, Évora, Faro, Guarda, Portalegre e Setúbal", afirmou o Estado-maior em comunicado.